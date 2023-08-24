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Четверг, 24 августа 2023, 11:54 мск

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В России подскочила активность телефонных мошенников

Активность телефонных мошенников увеличилась, заявили в Центробанке. При этом число фишинговых атак сократилось почти на 40%.

«В II квартале увеличилась активность телефонных мошенников. Наиболее распространенной практикой остаются звонки от лжесотрудников Банка России или якобы работников банков. Регулятор инициировал блокировку 276,8 тысячи телефонных номеров, которые использовались для обмана людей», – говорится в сообщении регулятора.

Также ЦБ оперативно выявил более восьми тысяч сомнительных интернет-ресурсов и передал информацию о них в правоохранительные органы и регистраторам доменных имен для последующей блокировки.

«В апреле – июне злоумышленники совершили 279,7 тысячи операций без согласия клиентов на сумму 3,6 млрд рублей», – сообщается в релизе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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