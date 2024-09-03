В Сбербанке назвали самые актуальные схемы мошенников

Мошенники чаще всего используют авторитет Центробанка и правоохранительных органов, чтобы обмануть россиян. Именно таким звонкам быстрее других доверяют граждане и после них переводят деньги, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что некоторые злоумышленники дополнительно втираются в доверие к гражданам, когда обращают внимание, что не просят назвать реквизиты. Но они вынуждают россиян самостоятельно переводить им деньги.

«Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка с необходимостью перевода денег на «безопасный» счет», – приводит слова Кузнецова РИА Новости.

Ранее россиян предупредили, что мошенники берут банковские карты граждан в аренду для вывода украденных денег. Так владельцы карт становятся соучастниками преступления и попадают в черные списки банков.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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