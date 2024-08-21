Мошенники используют карты дропов для вывода украденных денег

Мошенники берут банковские карты в аренду для вывода украденных денег. Так граждане становятся соучастниками преступления и попадают в черные списки банков, рассказали в пресс-службе ВТБ.

Злоумышленники выдают сторонние банковские счета и карты за «безопасные счета», куда предлагают перевести деньги, чтобы «спасти от мошенников». Владельцы этих карт сдают их в аренду и не всегда знают, что происходит с их счетами. Но так мошенники перекладывают ответственность за обман граждан на простых россиян.

«Они убеждают потенциальных дропов, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасны, обещают легкий и легальный заработок. Люди охотно верят, что такая передача безопасна, но она несет в себе множество рисков, начиная с попадания в черные списки банков и заканчивая соучастием в уголовном преступлении», – пояснил глава управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Росфинмониторинг предупредил, что в соцсетях и чатах появляется все больше предложений оформить банковскую карту на свое имя и за деньги передать третьему лицу.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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