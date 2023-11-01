Мошенники используют россиян для преступных схем – Росфинмониторинг

Мошенники все чаще используют обычных граждан в преступных схемах. Россияне даже не догадываются, что стали частью криминальной операции, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Злоумышленники привлекают посторонних граждан, дропов, для обналичивания незаконно полученных средств. Есть несколько схем, в которые могут включаться не знающие о преступлении люди. Часто людей привлекают с помощью чатов или соцсетей.

Например, предлагают оформить банковскую карту на свое имя и за деньги передать ее третьему лицу. Или просят обналичить некоторую сумму в банкомате с чужой карты и отдать деньги за вычетом небольшой комиссии.

«Сегодня мы сорим своими персональными данными, передаем другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции. Самое легкое, если человек отделается ухудшением отношений с банком, но его могут втянуть и в уголовное дело», – сказал Чиханчин в интервью «Известиям».

Чиновник привел в качестве примера дело в отношении международного преступного сообщества, занимавшегося производством и продажей наркотиков. Подозреваемые использовали более 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков, оформленных на третьих лиц. Эти счета использовали для отмывания денег на сумму более 2,5 млрд рублей.

Банки борются с дропперством через заморозку подозрительных карт. Чиханчин призвал россиян самих заботиться о своей финансовой безопасности.

В конце августа в списке лиц, причастных к финансированию терроризма и легализации доходов от преступной деятельности, числились более 500 компаний и более 13 тыс. граждан.

Москва, Наталья Рязанова

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