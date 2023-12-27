Новые правила ипотеки от «Сбера» приведут к росту цен на новостройки – СМИ

Цены на квартиры в новостройках вырастут после изменения Сбербанком правил выдачи льготной ипотеки. Повышенная комиссия увеличит расходы застройщиков, а те переложат бремя на плечи заемщиков, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

До 50% договоров льготной ипотеки приходится на «Сбер», поэтому он может выставить застройщикам жесткие условия. Ряд банков может последовать примеру Сбербанка, отметил главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко.

В Финансовом университете при правительстве России и ФСК сошлись во мнении, что изменения условий ипотеки приведет к росту цен. Застройщики заложат в стоимость квадратов свои дополнительные расходы. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Александр Цыганов связал действия банка с уменьшением государственной субсидии на 0,5 процентного пункта. По его мнению, цены на новостройки будут расти только при условии повышенного спроса.

Замгендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов уверен, что никаких дополнительных трат новая политика «Сбера» для девелоперов не несет. Поэтому и с ростом цен на жилье никак не связана.

Сбербанк с 11 января 2024 года закроет программу льготной ипотеки под аккредитованных банком застройщиков и скорректирует тарифы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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