ФАС возбудила дело против Сбербанка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе, в которой крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке 12% годовых.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, данные об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. «Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков», – подчеркнули в ФАС.

В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности.

Ранее, в мае 2023 года ФАС уже штрафовала Сбербанк за нарушение законодательства в рекламе кредитов по ставке от 4,9%, когда данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность его получения, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Комиссия признала рекламу ненадлежащей и банк был оштрафован на 600 тысяч рублей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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