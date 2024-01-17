Сбербанк получил в 2023 году рекордную прибыль

В 2023 году чистая прибыль Сбербанка достигла 1,493 трлн рублей при рентабельности капитала 24,7%. Об этом говорится в отчете кредитной организации по российским стандартам бухгалтерского учета.

Чистый процентный доход Сбербанка вырос на 36,6% до 2,33 трлн рублей, что, как пояснили в банке, объясняется «растущей динамикой бизнеса и эффектом низкой базы прошлого года». За год чистый комиссионный доход кредитной организации увеличился на 16,6% до 716 млрд рублей.

Как пояснил глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе, по итогам 2023 года портфель средств физических лиц превысил 22,6 трлн рублей и увеличился на рекордные 4,3 трлн рублей. «За год мы выдали более 20 трлн рублей корпоративных и 8,3 трлн рублей розничных кредитов <…> Розничный кредитный портфель прибавил почти 30%, в совокупный портфель Сбера вырос более чем на 26%, что станет фундаментом роста доходов и в 2024 году», – отметил Греф.

Ранее в Госдуме неоднократно обращали внимание, что российские банки при поддержке спекулятивной политики Центробанка получают слишком значительную прибыль на фоне торможения развития реального сектора экономики и недофинансирования ключевых социальных сфер – медицины и образования.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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