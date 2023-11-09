«Жируют» на фоне войны с Западом: в Госдуме обвинили Набиуллину в поддержке спекуляций банков

Рекордная прибыль банковского сектора в 3 трлн рублей является спекулятивной и должна пойти на развитие реального сектора экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, политика главы Банка России Эльвиры Набиуллиной способствует нынешнему нетерпимому положению.

«Набиуллина сделала заявление, что в этом году банковский сектор получит рекордную прибыль в размере 3 трлн рублей. Как мы понимаем, она это говорила с гордостью, потому что это та часть работы, за которую она отвечает. Давайте разберемся… Это является предметом для гордости? Может быть, как раз наоборот», – подчеркнул Камнев.

Парламентарий обратил внимание, что прибыль банкиров в полтора раза превышает бюджетные траты на образование и здравоохранение, запланированные на следующий год. «В бюджете на 2024 год на развитие и содержание образования и медицины заложено в совокупности 2 трлн рублей. Наша страна ведет, по сути, войну со всем западным миром, все общество нацелено на скорейшую победу, и при этом банковский сектор, банкиры получают не просто огромную, а рекордную прибыль за всю историю. Нам кажется, что к этому моменту нужно присмотреться. Мы против того, чтобы спекулятивный сектор жировал в настоящее время», – заявил Камнев.

«Эти средства необходимо потратить на развитие реального сектора (экономики) – промышленности, сельского хозяйства и других. Потому что сегодня они вынуждены брать кредиты как раз благодаря ставке, которую установил ЦБ, – выше 20%. Невозможно экономике существовать в таких условиях, при этом, когда сами банкиры получают огромные прибыли. Будем ставить эти вопросы перед правительством и Центробанком. Мы считаем, что такое положение дел просто нетерпимо», – заключил Камнев.

Москва, Мария Соколова

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