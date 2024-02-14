Сбербанк предупредил об обмане с похищением

Мошенники запустили схему обмана с мнимым похищением человека, предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Жертва добровольно прячется от родственников, у которых в это время требуют выкуп.

«Мы буквально несколько дней назад зафиксировали еще более изощренный сценарий, когда человек, который уже был обманут, которым управляли телефонные мошенники, использовали схему, которую мы называем «похищение человека», – приводит слова Кузнецова агентство «Прайм».

Он объяснил, что гражданина обманом вынуждают на три-четыре дня оборвать все контакты, даже уехать из города. Он отключает телефон и становится недоступен для близких, они не могут проверить, в порядке ли человек.

«Телефонные мошенники звонят родственникам, детям, говорят: вашу маму похитили, дайте выкуп», – пояснил Кузнецов.

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что гражданин США пытался выкупить ее у Киева. Действующие от имени чиновницы мошенники заявили, что Россия выдала Поклонскую Украине, а вернуть ее можно только за круглую сумму.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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