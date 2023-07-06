Глава Сбербанка успокаивает: экстремально низкого курса рубля, как в 2022 году, не будет

Предпосылок для экстремально низких уровней курса рубля, как в 2022 году, нет. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России. По его оценке, нужно ожидать укрепления национальной валюты.

«Произойдет подстройка под новые реалии секторов экономики и наступит новая стабилизация. Я не уверен, что курс находится сейчас на оптимальном уровне, я думаю, что он должен укрепиться, он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году», – сказал Греф, слова которого цитирует ТАСС.

Глава Сбербанка обратил внимание, что в России рыночный курс, и он похож на поплавок. «Слава богу, что поплавок существует. Мы видим, какая проблема с экономиками стран, где пытаются вмешиваться в ценообразование. Этот поплавок сейчас подпрыгнул наверх», – пояснил он.

Как сообщал «Новый День», сегодня на утренних торгах на Мосбирже максимальный курс доллара достиг 93,85 рубля, евро поднялся до 102,0075. Это максимальные отметки с весны прошлого года.

К 14:05 мск «американец» на бирже торговался вблизи уровня 91,60 рубля, «европеец» – около 99,60.

Официальный курс американской валюты на сегодня составляет 90,3380 рубля, европейской – 98,4144.

Москва, Светлана Антонова

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