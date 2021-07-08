Военный получил срок в колонии за выстрел из гранатомета по своим

Суд отправил военнослужащего на 2,5 года в колонию-поселение за случайный выстрел из гранатомета. В результате преступления один человек погиб на месте, еще один тяжело ранен.

Инцидент случился на территории воинской части. Обвинение доказало, что в феврале 2020 года подсудимый реактивную противотанковую гранату и не прицельно пальнул в сторону своих сослуживцев, стоящих рядом.

Дело рассматривал Второй Восточный окружной военный суд. Приговор оглашен 7 июля, но известно о нем стало только сегодня.

«Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 349 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении», – рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов в октябре 2019 года расстрелял 8 своих сослуживцев из-за угрозы неуставных отношений. Суд приговорил его к 24,5 года колонии строгого режима. Тюменец будет отбывать срок на территории родного региона.

Чита, Наталья Рязанова

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