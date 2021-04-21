Приговор расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову оставили в силе

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор Рамилю Шамсутдинову за расстрел сослуживцев. Решение суда первой инстанции обжаловали и потерпевшие, и защита, сообщил «Интерфакс».

В конце января суд отправил срочника из Тюменской области в колонию строгого режима на 24,5 года. Адвокат Руслан Нагиев посчитал приговор слишком суровым и обжаловал приговор. Жалобы подали и потерпевшие, родители погибших солдат. Но они просили наказать Шамсутдинова еще строже и без права на снисхождение.

В итоге суд оставил приговор в силе, без изменений.

Как сообщал «Новый День», Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкалье. В качестве причины своего поступка он назвал дедовщину и страх за свое здоровье. Из-за стрельбы в октябре 2019 года погибли восемь человек.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.04.21

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