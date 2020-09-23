СКР: тюменский солдат-срочник признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. Об этом говорится в сообщении Главного военного следственного управления СК РФ.

«Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», – заявили в ведомстве.

Во время предварительного следствия Шамсутдинову провели комплексную психолого-психиатрическую стационарную экспертизу, из заключения которой следует, что он не страдал «каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, отмечается в сообщении. Дело передано во 2-й Восточный окружной военный суд в Чите для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что предварительное слушание дела в суде намечено на 29 сентября.

Как сообщал «Новый День», 25 октября 2019 года солдат-срочник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкалье. Восемь человек, в том числе два офицера, погибли, еще двое военнослужащих получили ранения.

Минобороны РФ заявило, что трагедия произошла по причинам личного характера. Отец рядового Салимчан Шамсутдинов настаивал, что его сына довели до нервного срыва офицеры и сослуживцы. Председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова сообщила, что в воинской части была дедовщина.

3 марта Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о дедовщине в воинской части, где Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Рядовой Руслан Мухатов был признан виновным в неуставных отношениях и приговорен к двум годам колонии-поселения условно и к штрафу в 30 тысяч рублей. Подсудимый обвинялся в издевательствах над Шамсутдиновым и другими солдатами. При этом следствие не нашло прямой связи между противоправными действиями Мухатова и стрельбой по сослуживцам, устроенной Шамсутдиновым.

Москва, Наталья Петрова

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