«Виновен, но заслуживает снисхождения»: присяжные огласили вердикт по делу о расстреле срочником сослуживцев в Забайкалье

Присяжные признали виновным тюменского солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова в расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. Решение принято единогласно. При этом, как считают присяжные заседатели, обвиняемый заслуживает снисхождения. За снисхождение высказались пятеро присяжных, трое проголосовали против.

Дело рассматривалось во Втором восточном окружном военном суде в Чите. Обвинение просило присяжных признать подсудимого виновным в полном объеме и не заслуживающим снисхождения. Защита настаивала на том, что к нему следует проявить сострадание.

Как сообщал «Новый День», 25 октября 2019 года солдат-срочник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в войсковой части в Забайкалье. Восемь человек, в том числе два офицера и шесть сослуживцев, погибли, еще двое военнослужащих получили ранения.

Солдату было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в убийстве двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы. Согласно результатам медицинской экспертизы, психическими заболеваниями обвиняемый не страдал.

Минобороны РФ заявило, что трагедия произошла по причинам личного характера. Отец рядового Салимчан Шамсутдинов настаивал, что его сына довели до нервного срыва офицеры и сослуживцы. Председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова сообщила, что в воинской части была дедовщина.

Шамсутдинов признал свою вину и назвал причиной своих действий издевательства в войсковой части. На одном из судебных заседаний он рассказал, что во время караула ему не давал спать старший лейтенант Даниил Пьянков – срочник ошибся в обращении к старшему по званию, тогда офицер заставил подсудимого в течение четырех часов вместо сна переписывать устав в тетрадь, сообщает «Чита.ру». «В следующий день караула Рамиль спал около 2 часов, во второй – 1,5 часа и третий – 30 минут», – отмечает издание.

Напомним, 3 марта Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о дедовщине в части, где Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Рядовой Руслан Мухатов был признан виновным в неуставных отношениях и приговорен к двум годам колонии-поселения условно и к штрафу в 30 тысяч рублей. Подсудимый обвинялся в издевательствах над Шамсутдиновым и другими солдатами. При этом следствие не нашло прямой связи между противоправными действиями Мухатова и стрельбой по сослуживцам, устроенной Шамсутдиновым.

Чита, Наталья Петрова

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