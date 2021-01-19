Обвинение попросило для расстрелявшего сослуживцев рядового Шамсутдинова 25 лет «строгача»

Гособвинение попросило Второй восточный окружной военный суд в Чите приговорить к 25 годам колонии строгого режима тюменского солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.

Прокурор также попросил зачесть в срок отбывания наказания время, проведенное подсудимым под арестом, и поддержал гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших на общую сумму 28 млн рублей, сообщает ТАСС.

Сам Шамсутдинов не признал гражданские иски. Он также отказался от участия в прениях и последнего слова. Адвокат обвиняемого попросил суд учесть признание вины подсудимым и его раскаяние. Суд огласит приговор 21 января.

Напомним, 28 декабря прошлого года присяжные единогласно признали рядового Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев, но посчитали, что он заслуживает снисхождения. Обвинение просило присяжных признать подсудимого виновным в полном объеме и не заслуживающим снисхождения. Защита настаивала на том, что к нему следует проявить сострадание.

Как сообщал «Новый День», 25 октября 2019 года солдат-срочник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкалье. Восемь человек, в том числе два офицера и шесть сослуживцев, погибли, еще двое военнослужащих получили ранения.

Солдату было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в убийстве двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно результатам медицинской экспертизы, психическими заболеваниями обвиняемый не страдал.

Минобороны РФ заявило, что трагедия произошла по причинам личного характера. Отец рядового Салимчан Шамсутдинов настаивал, что его сына довели до нервного срыва офицеры и сослуживцы. Председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова сообщила, что в воинской части была дедовщина.

Шамсутдинов признал свою вину и назвал причиной своих действий издевательства в войсковой части.

Напомним, 3 марта Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о дедовщине в части, где Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Рядовой Руслан Мухатов был признан виновным в неуставных отношениях и приговорен к двум годам колонии-поселения условно и к штрафу в 30 тысяч рублей. Подсудимый обвинялся в издевательствах над Шамсутдиновым и другими солдатами. Следствие при этом не нашло прямой связи между противоправными действиями Мухатова и стрельбой по сослуживцам, устроенной Шамсутдиновым.

Чита, Наталья Петрова

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