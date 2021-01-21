Рядовой Шамсутдинов получил 24,5 года «строгача» за расстрел сослуживцев. Потерпевшие недовольны приговором

Второй Восточный окружной военный суд огласил приговор тюменскому солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. Подсудимый получил 24,5 года колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски семей погибших и пострадавших о взыскании с Шамсутдинова в счет возмещения морального вреда на общую сумму 9,8 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Госбвинение просило назначить солдату 25 лет лишения свободы, зачесть в срок отбывания наказания время, проведенное подсудимым под арестом, и обязать выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на общую сумму 28 млн рублей. Защита просила суд учесть, что Шамсутдинов признал вину и раскаялся.

Напомним, в конце декабря присяжные единогласно признали срочника виновным в убийстве сослуживцев, но посчитали, что он заслуживает снисхождения.

Между тем, трое потерпевших не согласились с приговором Шамсутдинову и собираются обжаловать судебный вердикт, поскольку считают его слишком мягким. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Сергея Грицко.

В числе недовольных приговором оказалась жена застреленного срочником капитана Владимира Евсеева Анна Евсеева. По ее словам, она будет добиваться пожизненного срока для Шамсутдинова. «Для нас приговор мягкий, мы не удовлетворены. Что это такое, как 5 лет, по сравнению с жизнью, тем более с жизнью восьми ребят? Для всех родственников это огромная потеря детей, мужей, а для родителей самое страшное – потерять своих детей. Для нас теперь единственная надежда – пожизненное наказание. 25 лет – это ничто», – заявила Евсеева после заседания (цитата по изданию «Чита. Ру»).

Защита осужденного уже заявила, что обжалует приговор. Адвокат Руслан Нагиев назвал решение суда слишком суровым. «Почти 25 лет – это фактически столько же, сколько запрашивала прокуратура. Мы считаем это слишком сурово. Тем более, что в действиях нескольких потерпевших материалами дела были установлены противоправные действия. Это безусловное основание для смягчения приговора. И другие обстоятельства говорят о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. Получается, что присяжные проявили снисхождение, а суд, на наш взгляд, вынес необоснованно суровое наказание», – заявил юрист в комментарии радио «Говорит Москва».

Напомним, 25 октября 2019 года солдат-срочник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкалье. Восемь человек, в том числе два офицера и шесть сослуживцев, погибли, еще двое военнослужащих получили ранения.

Солдату было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в убийстве двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно результатам медицинской экспертизы, психическими заболеваниями обвиняемый не страдал.

Минобороны РФ заявило, что трагедия произошла по причинам личного характера. Отец рядового Салимчан Шамсутдинов настаивал, что его сына довели до нервного срыва офицеры и сослуживцы. Председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова сообщила, что в воинской части была дедовщина.

Шамсутдинов признал свою вину и назвал причиной своих действий издевательства в войсковой части.

Добавим, что в отношении одного из выживших после стрельбы военнослужащих, оядового Руслана Мухатова, было возбуждено уголовное дело о дедовщине. 3 марта Читинский гарнизонный военный суд признан его виновным в неуставных отношениях и приговорил к двум годам колонии-поселения условно и к штрафу в 30 тысяч рублей. Подсудимый обвинялся в издевательствах над Шамсутдиновым и другими солдатами. Следствие при этом не нашло прямой связи между противоправными действиями Мухатова и стрельбой по сослуживцам, устроенной Шамсутдиновым.

Чита, Наталья Петрова

Чита. Другие новости 21.01.21

Перерезала горло: в центре Москвы сиделка убила 82-летнюю бабушку. / Мерседес подрезали, и он вылетел на остановку: подробности ДТП с пострадавшим пешеходом (ФОТО). / Автобус врезался в кинотеатр в Подмосковье, есть раненые. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»