Завершено расследование уголовного дела тюменского солдата, устроившего расстрел сослуживцев

Завершено расследование уголовного дела против тюменского солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье. Обвинительное заключение направлено Шамсутдинову, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Равиль Тугушев.

Тугушев сообщил, что получил копию обвинительного заключения в прокуратуре Московского военного округа. В течение ближайших дней свою копию должен получить и Шамсутдинов, находящийся в СИЗО города Читы. После этого дело будет направлено во второй окружной военный суд Восточного военного округа. Дата предварительного заседания будет назначена в течение 14 дней с момента поступления дела.

Как писал «Новый День», 25 октября 2019 года солдат-срочник из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкалье. 8 человек, в том числе два офицера, погибли, еще двое военнослужащих получили ранения.

Минобороны России заявило, что трагедия произошла по причинам личного характера. Отец рядового Салимчан Шамсутдинов настаивал, что его сына довели до нервного срыва офицеры и сослуживцы. Председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова сообщила, что в воинской части была дедовщина.

Читинский гарнизонный военный суд 3 марта вынес приговор по делу о дедовщине в войсковой части в Забайкалье, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Рядовой Руслан Мухатов был признан виновным в неуставных отношениях и приговорен к двум годам колонии-поселения условно и к штрафу в 30 тысяч рублей. Подсудимый обвинялся в издевательствах над Шамсутдиновым и другими солдатами. При этом следствие не усмотрело прямой связи между противоправными действиями Мухатова и стрельбой по сослуживцам, устроенной Шамсутдиновым.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 16.09.20

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