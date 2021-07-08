В Орле около 100 тыс. жителей остались без воды

Прорыв трубопровода оставил без воды около 100 жителей Заводского и Советского районов в Орле. Закрыты два детских сада, а власти попросили бизнесменов дать родителям внеплановый отгул.

Вечером 7 июля в магистральном трубопроводе случился порыв. Причиной назвали гидроудар из-за отключения света на одном из водозаборных узлов города. Рабочие трудились всю ночь и еще несколько часов им понадобиться на завершение работ.

«В зону отключения попало 998 домов различной этажности с населением порядка 100 тыс. человек, из них 17 тыс. детей», – сообщили губернатор Орловской области Андрей Клычков на свое странице в соцсети.

Власти организовали подвоз питьевой воды для жителей пострадавших районов. Два ближайших детских садика закрыли из-за невозможности организовать горячее питание. Глава региона пообещал, что к 14 часам водоснабжение будет восстановлено.

«Удалось справиться с ночной аварией. Вскоре вода будет запущена в магистраль и поступит в дома Заводского и затронутой аварией части Советского района Орла уже в ближайшие часы», – написал Андрей Клычков.

Орел, Наталья Рязанова

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