В Карелии ввели режим ЧС из-за сильных лестных пожаров

Власти Карелии объявили режим чрезвычайной ситуации в Суоярвском районе из-за лесных пожаров. В республике горят боле 200 га лесов.

«На территории Суоярвского района введен режим ЧС из-за двух лесных пожаров на территории Вешкельского и Лоймольского сельских поселений. Площадь пожаров составляет более 170 га», – рассказали в пресс-службе правительства региона.

По данным «Авиалесоохраны», в Карелии зарегистрированы 10 пожаров на землях лесного фонда площадью 251 га.

В региональном главке МЧС сообщили, что в тушении огня задействованы 72 человека и 14 единиц техники. По состоянию на 10 утра по местному времени, 2 крупных пожара были локализованы на площади в 144 га.

Как сообщал «Новый День», из-за сильной жары и сухих гроз лесной пожар начался в приморском национальном парке «Бикин», включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Руководство призналось, что природный пожар случился на территории впервые с момента основания парка.

Петрозаводск, Наталья Рязанова

Петрозаводск. Другие новости 08.07.21

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