Омичка получила от государства миллион рублей на несуществующих детей

Полиция передала в суд уголовное дело в отношении жительницы Кормиловского района Омской области за похищенный у государства миллион рублей. Женщину обвиняют в получении выплат на детей, которых у нее не было.

По версии следствия, в 2014 году женщина оформила в ЗАГСе свидетельство о рождении двух детей. Она завила, что рожала дома без помощи медиков. Ее слова подтвердила малознакомая ей женщина.

В следующие годы на несуществующих Машу и Костю обвиняемая получала различные выплаты на общую сумму 570 тыс. рублей. Потом взяла ипотеку и купила дом, а с банком расплатилась с помощью материнского капитала в сумме 453 026 рублей.

«Фигурантке предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», – пояснили в главке МВД по Омской области.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, теперь дело будет рассматривать суд.

Напомним, аналогичный случай был в Тюменской области. В мае 2020 года местная жительница купила поддельное свидетельство о рождении сына и через МФЦ оформила получение пособий и регионального материнского капитала на сумму более 360 тыс. рублей. Суд назначил подсудимой 1 год ограничения свободы.

Омск, Наталья Рязанова

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