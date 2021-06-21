В Тюмени женщина купила свидетельство о рождении сына и получила на него маткапитал и пособия

В Тюменской области осуждена женщина, которая купила поддельное свидетельство о рождении сына и получила за несуществующего ребенка выплаты от государства.

Как следует из материалов уголовного дела, женщина в мае 2020 года приобрела поддельное свидетельство о рождении сына в марте 2020 года и затем через МФЦ обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала. С мая 2020 года по февраль 2021 года фигурантка дела обманным путем получила более 360 тыс. рублей на несуществующего ребенка. Женщина признала вину.

Суд назначил подсудимой 1 год ограничения свободы. В течение указанного срока осужденной нельзя менять место жительства, выезжать за пределы Тюмени, уходить из места постоянного проживания с 22 до 6 часов без согласия уголовно-исполнительной инспекции, за исключением случаев производственной необходимости. Кроме того, ей предстоит один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Суд также постановил взыскать с осужденной в пользу управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района всю похищенную сумму.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 21.06.21

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