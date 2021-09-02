В России вырастет размер материнского капитала

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, о размерах выплат за первого и второго ребенка. В 2022 году материнский капитал превысит 500 тысяч рублей.

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка», – рассказал министр РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава Минтруда пояснил, что в случае, если ранее семья получала маткапитал на первого ребенка, доплата на второго составит 161 772 рубля.

В настоящее время размер материнского капитала составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка, 639,4 тысячи рублей – на второго. Для оформления выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.09.21

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