Россияне оценили расходы на образование ребенка от детского сада до выпуска из вуза

Расходы на образование одного ребенка с раннего детства до окончания вуза, по мнению российских родителей, составляют в среднем 1,8 млн рублей. При этом большую часть этой суммы приходится тратить в школе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Сбербанк страхование жизни».

Самые высокие траты на полный цикл образования, начиная с расходов на школу, в том числе репетиторов, заканчивая выпуском из вуза, у москвичей – 2,1 млн рублей, петербуржцев – 1,9 млн рублей, жителей Воронежа и Рязани – по 1,8 млн рублей. Ни в одном российском городе сумма не получилась ниже миллиона рублей, пишут «Известия».

Большинство (76%) респондентов уверены, что качественное образование – это залог жизненного успеха. 75% россиян полностью или в основном согласны с тем, что таким образом можно зарабатывать больше или намного больше. 83% участников опроса считают, что хорошее образование позволяет сделать карьеру быстрее.

За год выросло число людей, которые уверены, что на получение высшего образования необходимо копить деньги – с 39% до 48% жителей крупных городов. 43% опрошенных заявили, что задуматься о накоплениях на оплату вуза нужно с самого рождения ребенка, 39% – со школы, 18% – за несколько лет до поступления в вуз.

«Все больше родителей осознают, что в связи с ростом стоимости обучения в вузах шансы детей поступить в вузы на бюджетные места уменьшаются. При этом потребность в высшем образовании остается. Поэтому родители начинают задумываться о необходимости копить на обучение детей, как на первый взнос по ипотеке или покупку автомобиля», – комментирует результаты исследования доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. По его мнению, в дальнейшем тенденция к накоплениям на образование детей сохранится.

Примечательно, что из суммы в 1,8 млн рублей на обучение в вузе родители готовы заплатить в среднем 525 тысяч за пять лет. Таким образом, более двух третей расходов на образование в целом приходится на школьный период. Около 40% россиян надеются на поступление детей на бюджет, а потому вкладываются в хорошие результаты выпускных экзаменов в школе, заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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