КС РФ: мужчины могут получать маткапитал за детей от суррогатных матерей

Россияне, ставшие отцами детей от суррогатных матерей, имеют право на материнский капитал как меру поддержки семьи. Конституционный суд РФ призвал федеральные власти внести необходимые изменения в закон.

КС РФ изучил вопрос по просьбе суда в Тверской области, куда обратился местный житель, которому отказали в выплате маткапитала. У мужчины двое детей от суррогатной матери, которых усыновила его новая жена. Супруги обратились в Пенсионный фонд за выплатой, но им отказали.

Судьи КС согласились, что новая жена истца не имеет права на материнский капитал, потому что приходится детям приемной матерью. Но в случае отказа и отцу, семья необоснованно лишается поддержки государства.

«В таких семьях правом на получение маткапитала не наделены ни мужчина – отец детей, ни его супруга. Заботясь о детях и их воспитании наравне с другими семьями, эти семьи необоснованно лишаются такого рода господдержки, что не соответствует Конституции РФ», – постановил КС РФ.

Поскольку изначально отец был единственным признанным законом родителем, КС РФ закрепил за ним прав на получение маткапитала. Постановление опубликовано на сайте суда.

Москва, Наталья Рязанова

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