Жителю Нальчика грозит пожизненный срок за убийство ребенка

Следственный комитет задержал жителя Нальчика по подозрению в убийстве девятилетней девочки. СКР в Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка от множественных травм (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Смерть девочки 7 июля установили сотрудники скорой помощи и вызвали домой к погибшей следователей. Мать девочки и ее сожитель заявили, что нашли ее мертвой утром, а накануне ребенок упал с дерева.

«Следователи установили, что 6 июля между сожителем матери и девочкой произошла ссора, в ходе которой он несколько раз ударил ребенка в грудь и лицо», – рассказали в ведомстве.

Девочка пожаловалась матери, сожитель услышал и рассердился. За это он несколько раз в присутствии матери ударил девочку головой об пол, пока она не потеряла сознание. Ребенок скончался от травм.

«Подозреваемый задержан. Органами следствия будут тщательно исследованы обстоятельства проживания семьи, в том числе рассмотрен вопрос дальнейшего пребывания в семье еще двух малолетних детей», – пояснил представитель СКР.

Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал «Новый День», мужчина в Челябинской области подозревается в убийстве двухлетнего пасынка. Тело мальчика с обширными ожогами нашли в квартире, где он проживал. Мать малыша заявила, что ребенок сам обжегся, когда остался один в ванной. Следователи выяснили, что ожоги получены от пьяного отчима. Мать не стала вызывать скорую помощь, и через несколько дней мальчик умер.

Нальчик, Наталья Рязанова

Нальчик. Другие новости 08.07.21

Жителя Калининграда задержали за угрозы чиновнице из-за антиковидных мер. / В Крыму возбуждены уголовные дела в отношении руководителей одного из районов. / Омичка получила от государства миллион рублей на несуществующих детей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»