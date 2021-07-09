Задержанный в Уфе признался в подготовке теракта

Задержанный за подготовку теракта житель Уфы признался, что собирался устроить взрыв в больнице МВД. ФСБ России опубликовала видео с задержанием и признанием мужчины.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Уфе. Сотрудники задержали местного жителя 1995 года рождения, которого подозревают в связях с запрещенной в РФ террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам».

После задержания уфимец рассказал о своих планах.

«Я изготовил взрывное устройство с целью подрыва больницы сотрудников МВД», – признался задержанный.

Уфимец снимал дом, в котором и готовился к теракту. Там нашли и изъяли самодельную бомбу и все необходимое, чтобы собрать еще одну. Намерения задержанного подтвердила и переписка в его телефоне, которую он вел с участниками террористических структур.

Напомним, в конце января в Башкирии также задержали молодого мужчину, который готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов. У него изъяли огнестрельное оружие и компоненты самодельного взрывного устройства.

Уфа, Наталья Рязанова

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