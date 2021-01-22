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Пятница, 22 января 2021, 10:45 мск

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Спецслужбы предотвратили теракт в Башкирии

В Башкирии задержали мужчину, который готовил террористический акт. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов», – рассказали в ЦОС.

У задержанного изъяли огнестрельное оружие и компоненты самодельного взрывного устройства. Сотрудники ФСБ также обнаружили его переписку с представителями запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» из Сирии.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 22.01.21

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