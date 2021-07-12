В Астрахани десять человек оказались в больнице после обеда в кафе

Десять человек доставлены в больницу с отравлением после посещения кафе в Астрахани. Областной главк Следственного комитета начал проверку.

8 июля несколько местных жителей и туристов посетили кафе в Ленинском районе города, а позже почувствовали недомогание. Некоторые обратились в больницу, 10 человек госпитализировали.

«Десять человек попали в областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом «отравление неустановленным веществом», их состояние оценивается как стабильное», – рассказали в ведомстве.

Следователи изъяли продукты, взяли смывы со столов и приборов и опросили хозяина заведения, чтобы установить обстоятельства произошедшего. После проверки следователи примут процессуальное решение.

Как сообщал «Новый День», в середине мая в Вологде 69 студентов попали в больницу с острой кишечной инфекцией, всего за помощью обратились 86 человек. Все они обедали в столовой вуза.

Астрахань, Наталья Рязанова

Астрахань. Другие новости 12.07.21

Бывший замгубернатора Сахалина арестован на два месяца. / Власти Японии отпустили траулер «Амур» в порт приписки. / В ЯНАО представитель КМНС сбил квадрокоптер тревел-блогера. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»