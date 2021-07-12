В Башкирии младенец погиб в ДТП с пьяным водителем

Один младенец скончался, еще один пострадал в ДТП в Кигинском районе Башкирии. Машина в пьяным водителем перевернулась на дороге.

Авария случилась накануне вечером на 11 км дороги Верхние Киги-Ибраево. Две семьи возвращались домой после отдыха у реки, уместившись всемером в салон Mitsubishi Lancer. Во время движения 33-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В итоге машине перевернулась.

«В результате аварии 2,5-месячный мальчик, находившийся на руках у матери, а также 7-месячная девочка, находившаяся на руках у отца, доставлены в больницу. Сегодня утром малыш скончался», – говорится в сообщении ГИБДД в соцсети.

По итогам медосвидетельствования водителя стало известно, что перед поездкой он выпивал спиртное.

Напомним, 11-летний мальчик погиб, а его восьмилетняя сестра пострадала в результате ДТП в поселке Большой Луг в Иркутской области. 63-летний водитель, уже привлекавшийся к ответственности за пьяную езду, въехал в бетонный забор. В машине находилась и пьяная мать детей, которая не пострадала.

Уфа, Наталья Рязанова

Уфа. Другие новости 12.07.21

На Сахалине танк упал с прицепа на дорогу. / В Крыму задержали еще одного подпольного оружейника. / В Астрахани десять человек оказались в больнице после обеда в кафе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»