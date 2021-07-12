Полицейский высадил из маршрутки школьницу без маски

В Ивановской области сотрудник полиции высадил из общественного транспорта 12-летнюю девочку, потому что у нее не было защитной маски. Ребенку пришлось домой идти пешком.

Проверку проводит региональное управление СКР. О случившемся сообщили местные СМИ.

По предварительным данным, полицейский, при проверке наличия органов защиты дыхания у пассажиров маршрутки, высадил 12-летнюю девочку в связи с отсутствием у нее медицинской маски. Поскольку у ребенка больше денег на проезд не было, а ее телефон сел, девочка добиралась до дома несколько остановок пешком.

«Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям должностных лиц органов внутренних дел будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в СКР.

Иваново, Зоя Осколкова

Иваново. Другие новости 12.07.21

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