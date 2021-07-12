В Туле СКР задержал воителя за гибель подростка в пьяном ДТП

Тульские следователи задержали подозреваемого в пьяном ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка. В той же аварии ранены еще двое подростков, сообщили в областном главке Следственного комитета.

ДТП случилось ночью 11 июля около поселка Большое Огарево Тепло-Огаревского района. Компания молодежи ехала с вечеринки в честь возвращения одного из них из армии. 25-летний водитель ВАЗ 2112 не справился с управлением, слетел в кювет, и машина перевернулась.

«Погибла на месте 15-летняя жительница города Тулы, двое пассажиров – жительница Московской области 15-ти лет и житель поселка Теплое 18-ти лет госпитализированы с травмами. Водитель и еще один 20-летний пассажир не пострадали», – рассказали в ведомстве. Экспертиза показала, что водитель был пьян.

СКР возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения). Подозреваемого задержали, и следователи готовят документы для рассмотрения вопроса по мере пресечения.

Тула, Наталья Рязанова

Тула. Другие новости 12.07.21

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