Число погибших в Геленджике увеличилось до двух человек

Число жертв взрыва в гостинице в Геленджике выросло до двух человек. четверо пострадавших находятся в реанимации, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города.

Всех пострадавших доставили в больницу, четверо в тяжелом состоянии. Их, включая ребенка, положили в реанимацию.

Предварительно причиной взрыва называют неисправность газового оборудования. Бытовой газ скопился в помещении магазина, что и привело к взрыву.

Глава города Алексей Богодистов лично побывал на месте происшествия. Он созвал экстренное совещание, чтобы определить, какую помощь можно оказать пострадавшим.

«Наша задача максимально оперативно помочь людям. Если потребуется расселение – мы готовы», – написал он в соцсети.

Напомним, утром на первом этаже гостиницы «Азария» на Советской улице Геленджика прогремел взрыв. Один человек погиб на месте, еще троих взрослых и ребенка доставили в больницу. Также под завалами нашли живую женщину, ею занялись врачи.

Геленджик, Наталья Рязанова

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