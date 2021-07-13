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Вторник, 13 июля 2021, 13:04 мск

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Американский дипломат украл в России железнодорожную стрелку

Министерство внутренних дел России направило посольству США дипломатическую ноту после кражи американским дипломатом стрелочного указателя в Тверской области. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О том, что один из сотрудников посольства США весной 2021 года похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков, Захарова сообщила в своем Telegram-канале. Она отметила, что таким образом американец подверг опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поездов.

Причины поступка дипломата неизвестны. После этого власти США решили вернуть сотрудника посольства на родину.

«Потому что нужно было либо снимать иммунитет, потому что запрос был, была дипломатическая нота от МИД РФ направлена, был запрос правоохранительных органов. Они имеют право иммунитет снять и предать его местному суду. Но они сделали по-другому, что тоже в дипломатической практике не новость, они регулярно так поступают: они просто отправили его домой», – сообщила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.07.21

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Метки / США

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