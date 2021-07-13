В Иркутске мужчина угрожает сбросить ребенка с высотки

В Иркутске мужчина с ребенком на руках выбрался на внешнюю сторону балкона. Он угрожает сбросить малыша и требует позвать к нему жену.

В полицию обратились жители с улицы Советской. По словам очевидцев, мужчина с ребенком на руках перелез через окно, стоит на бордюре с внешней стороны балкона 13 этажа.

К месту происшествия подъехали правоохранители, они оцепили прилегающую территорию и пытаются вести переговоры. Внизу также находятся знакомые, которые уговаривают мужчину зайти в квартиру.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что переговоры продолжаются больше часа. По данным полиции, одна из причин происходящего – проблемы в семье.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 13.07.21

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