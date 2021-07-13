В Иркутске задержали мужчину, угрожавшего сбросить с балкона ребенка

В Иркутске удалось задержать мужчину, который хотел скинуть с 13-го этажа маленького ребенка. Переговоры вели на протяжении двух часов.

Ранее в полицию обратились местные жители. Они сообщили, что мужчина перелез через окно и стоял на карнизе с ребенком на руках. Он угрожал, что скинет малыша вниз, и требовал позвать жену.

Как сообщает телеграм-канал Mash, переговоры велись больше двух часов. К дому привезли супругу, она говорила с мужем с соседнего балкона. Затем стало холодно, мужчина забрался обратно в квартиру и оставил там ребенка, но сам вновь вылез наружу.

В этот момент к нему в квартиру проник спецназ. Правоохранители задержали дебошира и увезли в отделение полиции. С его супругой и мальчиком работают психологи.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 13.07.21

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