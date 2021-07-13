СКР возбудил дело после взрыва в гостинице в Геленджике

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины при взрыве газа в гостинице «Азария». Следователи уточнили, что молодой человек стоял на улице и стал единственной жертвой происшествия.

Сообщения, что погибших было двое, не подтвердились. Еще пять человек с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

«Пострадали пятеро граждан: мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – рассказали в ведомстве.

Поисково-спасательные работы на территории гостиницы завершены. Ранее из здания были эвакуированы 50 человек, в пункте временного размещения остались 16 из них.

Как сообщал «Новый День», утром 13 июля продавец магазина на первом этаже гостиницы спровоцировала взрыв, включив свет. В помещении скопился бытовой газ, который тут же взорвался. В итоге один человек погиб, пятеро пострадали.

Геленджик, Наталья Рязанова

Геленджик. Другие новости 13.07.21

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