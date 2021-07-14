В Магадане задержали авиадебошира

Один из пассажиров рейса Эвенск-Магадан устроил дебош на борту воздушного судна. Из самолета он сразу попал в руки транспортной полиции.

«Мужчина, находясь на борту воздушного судна в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью в отношении пассажиров. В период снижения самолета пытался покинуть свое место, мешал рядом сидящим гражданам и создавал угрозу безопасного полета», – рассказали в управлении на транспорте МВД России по ДФО.

35-летнего мужчину доставили в дежурную часть и составили административный протокол за появление пьяным в общественном месте (ст. 20.21 КоАП РФ). Полицейские решают, возбуждать ли против пассажира уголовное дело о хулиганстве.

За административное правонарушение мужчине может грозить до 15 суток ареста, а вот по уголовной статье ему могут приговорить к штрафу до полумиллиона или лишению свободы до пяти лет.

Как сообщал «Новый День», жителя Нефтеюганска привлекли к ответственности за мелкое хулиганство на борту самолета рейса Москва-Тюмень. Буйный пассажир нецензурно выражался и мешал пассажирам.

Магадан, Наталья Рязанова

Магадан. Другие новости 14.07.21

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