Несколько сильных землетрясений случились у берегов Камчатки за час

Три землетрясения случились у побережья Камчатки в течение часа. Сила двух превысила пять баллов, магнитуда третьего была равна 3,6, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение случились в море, на расстоянии около 160 км от Петропавловска-Камчатского. Первые толчки были в 14:42 по местному времени (5:42 мск) и имели магнитуду 5,4. В течение часа после этого еще одно землетрясение было силой 3,6 баллов, а третье – 5,2 балла.

В краевой столице толчки были слабее, около трех баллов, сообщили в региональном главке МЧС. Сотрудники осматривают социально-значимые объекты, но пока не заметили повреждений.

Накануне у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0. Оно случилось в 136 км восточнее Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах города толчки ощущались силой до четырех баллов.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 14.07.21

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