На Камчатке произошло мощное землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Землетрясение магнитудой 6,0... Эпицентр землетрясения находился в 136 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались силой до четырех баллов», – говорится в сообщении.

Эпицентр залегал в акватории Тихого океана на глубине 37 километров, уточнили в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

«Оперативными группами производится осмотр социально-значимых объектов и зданий», – добавили в МЧС. По предварительным данным, повреждений из-за стихийного бедствия нет.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 13.07.21

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