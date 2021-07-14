Бесправник устроил смертельное ДТП в Иркутской области

Два человека погибли и трое, включая ребенка, пострадали в ДТП около села Александровское Иркутской области. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 60-м километре трассы Иркутск – Оса – Усть-Уда.

«30-летний водитель Toyota Fielder допустил столкновение с большегрузом «МАЗ» и Toyota Sprinter. В результате пассажиры Toyota Sprinter, мужчина и женщина, погибли», – сообщили в областном управлении МВД.

Водители легковых машин доставлены в больницу, как и четырехлетний пассажир Toyota Sprinter.

Сотрудники МВД проводят проверку обстоятельств ДТП. Они выяснили, что предполагаемый виновник аварии находился за рулем без прав.

Как сообщал «Новый День», 6 июля в Иркутской области лишенный прав водитель въехал в бетонный забор и погиб. С ним в машине находились дети, 11-летний мальчик умер на месте, а девочку восьми лет отвезли в больницу с травмами.

Иркутск, Наталья Рязанова

Иркутск. Другие новости 14.07.21

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