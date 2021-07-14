В Курской области врач попал под суд за убийство медсестры

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении врача Фатежской районной больницы, обвиненного в убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ). По версии следствия, 31-летний житель Курска почти 40 минут истязал 21-летнюю медсестру, пока она не умерла.
Обвиняемый работал в больнице анестезиологом-реаниматологом. Преступление случилось поздней ночью 26 марта.
«Обвиняемый, находясь в помещении «Фатежская ЦРБ» с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, стал наносить ей телесные повреждения», – рассказали в Следственном комитете. Потом, по версии следствия, он ее задушил.
История потрясла жителей региона и получила общественный резонанс. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, теперь дело будет рассмотрено в суде.
Курск, Наталья Рязанова
Курск. Другие новости 14.07.21
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