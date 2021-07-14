Один ребенок погиб, второй попал в реанимацию после ДТП в Ростовской области

Четырехлетний мальчик погиб в аварии, а его родители и сестра доставлены в больницу в результате ДТП. Легковая машина семьи врезалась в грузовик на трассе в Каменском районе Ростовской области.

ДТП случилось около 5 утра. Грузовик «Шакман» стоял на дороге из-за поломки, когда в него въехала «Лада-Веста», сообщили в региональной ГИБДД.

Мальчик сидел в детском кресле на заднем сидении и был пристегнут, но стал единственной жертвой аварии. Его двухлетняя сестра и родители с травмами доставлены в больницу. Девочку положили в реанимацию.

По данным инспекции, семья ехала из Петербурга в Краснодарский край. Перед аварией водитель «Лады» уснул за рулем.

Напомним, два человека пострадали под Екатеринбургом при ДТП, когда Nissan Almera съехал в кювет и опрокинулcя. ГИБДД установила, что водитель был пьян и уснул за рулем.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

Ростов-на-Дону. Другие новости 14.07.21

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