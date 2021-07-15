Российские Су-35 проводили бомбардировщики США над Беринговым морем

Четыре истребителя ВВС России сопроводили три американских бомбардировщика В-52Н над Беринговым морем. Иностранные самолеты не пересекли государственную границу, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

15 июля российские военные заметили воздушные цели и подняли две пары истребителей МиГ-31 и Су-35. Летчики опознали самолеты состоящие на вооружении американских ВВС.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря», – рассказали в ведомстве.

Российские летчики проследили, чтобы иностранцы не пересекли границу. Когда самолеты из США отвернули в сторону, истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Как сообщал «Новый День», в конце июня истребили Су-30 и бомбардировщики Су-24 были подняты в воздух из-за угрозы нарушения российской границы. Нидерландский фрегат Evertsen приблизился к Керченскому проливу, оторвавшись от ударной группы в учениях НАТО.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.07.21

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