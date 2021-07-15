Жительницу Бурятии подозревают в жестоком убийстве годовалого внука

Бурятские следователи ищут убийцу годовалого мальчика, чье истерзанное тело нашли в доме его бабушки. Под подозрение попала 45-летняя бабушка, ее 36-летний сожитель и все население села Ильинка Прибайкальского района.

Днем 14 июля мать оставила малыша со своей матерью и ее сожителем и уехала по делам. Вечером она проведала мальчика, но забирать домой не стала. Во время ее визита бабушка и ее сожитель спали пьяные, дверь дома была открыта.

«Спустя полтора часа поступило сообщение о смерти мальчика. В ходе осмотра на теле малыша обнаружено несколько десятков колото-резаных ранений. Проверяются версии о причастности к убийству ребенка бабушки или ее ранее судимого сожителя, а также иных жителей деревни, которые могли свободно зайти в жилище», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело взято на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным и главой МВД Бурятии Олегом Кудиновым.

Как сообщал «Новый День», 24-летнего жителя Бахчисарайского района Крыма обвинили в убийстве полуторогодовалой дочери. Мужчина несколько раз избивал ребенка, а когда та сильно заплакала, задушил ее.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

Улан-Удэ. Другие новости 15.07.21

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