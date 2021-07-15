В Вологде мошенники требовали у бизнеса деньги от имени губернатора

Мошенники разослали бизнесменам Вологодской области письма с просьбой выделить деньги на исполнение госпрограмм. Послания были направлены якобы от имени главы региона Олега Кувшинникова. Губернатор попросил бизнесменов не попадаться на подобные уловки.

Олег Кувшинников отметил, что послания были не единичными, а область «захлестнула волна» писем и звонков якобы от замгубернатора. Мошенники просили перевести им деньги на исполнение государственных и муниципальных программ.

«Это ложь. Мы никогда ни у кого не просим деньги на реализацию наших полномочий. У нас деньги есть, бюджет у нас профицитный. Эти факты были направлены в МВД», – сказал губернатор в видеообращении. Ролик опубликован на странице главы Вологодской области в соцсети.

Олег Кувшинников предостерег жителей региона и от злоумышленников, которые звонят и пишут сообщения, предлагая решить проблемы за деньги.

«В особой группе риска наши старшие. Давайте еще раз объясним своим родным правила безопасности и вместе дадим отпор дистанционному мошенничеству», – призвал губернатор.

Как сообщал «Новый День», в Челябинске мошенник в 2018-2020 годах похитил у граждан более 28 млн рублей, выманивая деньги на мнимые инвестиции.

Вологда, Наталья Рязанова

Вологда. Другие новости 15.07.21

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