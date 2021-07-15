В Коми начали дело против потушивших Вечный огонь подростков

Следственный комитет возбудил уголовное дело против подростков, которые потушили вечный огонь в Сыктывкаре. Председатель СКР Александр Бастрыкин лично заслушал итоги доследственной проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне в соцсетях появилось видео того, как две девушки-подростка тушат огонь у мемориала «Вечная слава». По предварительной информации, они вылили в огонь спиртное и сами были не трезвые. Обе родились в 2005 году.

Полиция нашла нарушительниц в тот же день. Оказалось, одна из девушек состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Статья за повреждение мемориальных сооружений предусматривает наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет.

Напомним, в конце апреля в Ишиме Тюменской области четверо детей от 7 до 10 лет грели ноги и прыгали через Вечный огонь. Власти решили не наказывать детей, но обещали провести работу с их родителями.

Сыктывкар, Наталья Рязанова

Сыктывкар. Другие новости 15.07.21

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