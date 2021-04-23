В Ишиме группа детей прыгала через Вечный огонь и грела у него ноги

В социальных сетях Ишима появились фото и видео, где четверо детей прыгали через Вечный огонь и грели у огня ноги. «Героям» скандала от 7 до 10 лет. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», большинство ишимцев возмутило подобное поведение, и они требовали привлечь к ответственности родителей за неуважительное отношение детей к героям Великой Отечественной Войны. Досталось и автору, который снимал видео на телефон. По мнению некоторых участников группы, авто видео должен быть пресечь действия школьников, а не наблюдать молча и снимать ролик.

Есть в группе и такие комментарии: «Уважаемые родители и участники группы. Прошу обратить особое внимание на происходящее. В данной ситуации привлечь к ответственности несовершеннолетних невозможно. Соответственно, если кто-то из этих детей ваш ребенок, то убедительная просьба принять серьезные меры. И обращение ко всем семьям, где есть дети: покажите видео, дабы предотвратить подобные случаи».

Как пояснили по итогам скандальной ситуации в администрации Ишима, детей за веселье у Вечного огня наказывать не будут, но работу с родителями проведут. В городе в школах также запланированы профилактические мероприятия, на которых речь пойдёт о сохранении памяти о подвиге предков, что особенно актуально накануне 9 мая.

Тюмень, Марина Дремова

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