Во Флориде опознали последнюю жертву обрушившегося многоэтажного дома

Останки последнего человека, пропавшего без вести после обрушения 12-этажного здания в Серфсайде, штат Флорида, были найдены и опознаны, сообщает Reuters со ссылкой на Даниэллу Левин Кава, мэра округа Майами-Дейд. По окончательному итогу катастрофа унесла жизни 98 человек. Напомним, что здание обрушилось ночью 24 июня.

Официально поиск пропавших людей закончился в прошлую пятницу. Однако судебно-медицинские эксперты по-прежнему оставались на месте и искали тело пропавшей Эстель Хедайя. AP сообщило во вторник, что младший брат 52-летней Хедайи подтвердил, что последняя жертва была опознана.

Причина обрушения здания до сих пор не выяснена, хотя, по заключению экспертов, с 2018 года в нем фиксировались серьезные дефекты. В здании было 135 квартир.

Спасатели нашли выживших под завалами только в первые часы после обрушения здания. Поисковые работы продолжались в общей сложности месяц, несмотря на угрозу обрушения остатков здания. Процесс осложнился пожаром, вспыхнувшим под завалами, а также жарой, отражением солнечного света от бетона и проливными дождями, вызванными близлежащим тропическим штормом Эльза.

Спасательные команды разобрали более 14 000 тонн разбитого бетона и арматуры, пока искали тела погибших жильцов. Люди работали по 12 часов в сутки и спали прямо посреди завалов.

Майами, Елена Васильева

Майами. Другие новости 27.07.21

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