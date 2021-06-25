Почти 100 человек остались ненайденными после обрушения дома в Майами

В городе Серфсайд в американском штате Флорида 99 человек числятся пропавшими без вести после обрушения части многоэтажного дома. Спасатели достали из-под завалов и освободили оказавшихся в ловушке 37 человек, 11 понадобилась серьезная медицинская помощь, сообщили в пожарном департаменте округа.

По разным данным, в результате обрушения дома погибли от одного до трех человек.

Власти сумели найти 102 жильцов рухнувшего дома и убедились, что с ними все в порядке. Спасательные работы велись всю ночь, пожарные ищут выживших и сверху, и со стороны подземного этажа с парковкой.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС, чтобы использовать больше средств и сил для спасательной операции, сообщает CNN. Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава опровергла версию о намеренном подрыве здания, но специалисты пока не нашли причину.

Напомним, часть многоэтажного дома обрушилась вечером 24 июня. Экстренные службы эвакуировали остальных жильцов и перекрыли дороги в районе инцидента. По предварительным данным, под обломками здания оказались около 50 человек.

Майами, Наталья Рязанова

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