Всех просивших помощи моряков списали на берег из-за Covid-19

Всех членов экипажа «Socol 9» списали на берег из-за заражения коронавирусом. Судно прервало маршрут и 13 июля вернулось во Владивосток, сообщили в дальневосточном отделении Международной федерации транспортников (ITF).

«У пятерых моряков тесты оказались положительными. Второго помощника госпитализировали с поражением легких более 40% – вирусная пневмония. Весь экипаж списали, и уже набран новый экипаж», – сказал глава отделения ITF Петр Осичанский (цитата по РИА «Новости»).

Судно продезинфицировали, оно готово вернуться на маршрут, прерванный из-за заболевшей команды.

Как сообщал «Новый День», профсоюз моряков Владивостока и жена одного их членов экипажа 9 июля попросили помощи у прокуратуры. Женщина со слов мужа пожаловалась, что шестеро российских моряков заболели, пока их судно находилось в Японии. Владелец судна не реагировал на просьбы экипажа передать им лекарства.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 16.07.21

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